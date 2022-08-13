Madalya avcıları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcularımız, madalyalara ambargo koymaya devam ediyor. Halterde Yusuf Fehmi Genç altın ve bronz madalya alırken, Kaan Kahriman, Ferdi Hardal, ve Cansel Özkan ise bronz madalya aldı. Tekvandoda ise İkra Kayır, Nafia Kuş, Muhammed Emin Yıldız ve Emre Kutalmış bronz madalya elde etti. Trap karışıkta Oğuzhan Tüzün-Safiye Sarıtürk Temizdemir çifti, altın madalyanın sahibi oldu. Bocce de İnci Ece Öztürk, Mehmet Can Yakın, Rukiye Varol, ve Burak Altay-Necla Şahin çifti altın madalya, Oğuzhan Turhan, Bahar Çil-Esile Emen, Cem Şimşek-Erdal Kantemir, Cem Şimşek-Esile Emen, ile Faik Dursun Öztürk gümüş madalya kazandı.





ATLETİZMDE ŞOV YAPTIK

Atletizmde ise 4x100 erkeklerde Emre Zafer Bernas, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ramil Guliyev altın alırken, 4x400 kadınlarda Eda Nur Tulum, Büşra Yıldırım, Ekaterina Guliyev ve Elif Polat gümüş madalya, 4x100 kadınlarda ise Simay Özçitfçi, Şevval Ayaz, Cansu Nimet Sayın ve Elif Polat bronz madalya kazandı. Ekaterina 1500 metre de ise gümüş madalya alırken, uzun atlamada Necati Er bronz madalya kazandı. Güreşte ise Zeynep Yetgil altın alırken, Emrah Kuş, Beytullah Kayışdağ, Mehtap Gültekin ve Murat Dağ bronz madalya kazandı.