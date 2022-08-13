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Haberler Spor Nazilli Belediye hız kesmiyor

Nazilli Belediye hız kesmiyor

13.8.2022

Nazilli Belediye hız kesmiyor
TFF 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor, transferde hız kesmiyor. Yeni sezona iddialı bir kadro ile girecek olan Naz-Naz, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da geçtiğimiz yıl forma giyen Doğukan Nelik'i 1 yıllığına kiraladı. Futbola Akhisarspor altyapısında başlayan 22 yaşındaki genç stoper, tüm yaş kategorilerinde oynadıktan sonra A takıma yükselerek Antalyaspor forması giymeye başlamıştı. Nazilli Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde kendisini siyah-beyaz renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Doğukan, "Nazilli'de olmak beni çok mutlu etti. Burası beni, ben de burada olmayı çok istedim" diye konuştu. Bu arada Doğukan Nelik, siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminin son takviyesi oldu.

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