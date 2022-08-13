Nazilli Belediye hız kesmiyor

TFF 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor, transferde hız kesmiyor. Yeni sezona iddialı bir kadro ile girecek olan Naz-Naz, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da geçtiğimiz yıl forma giyen Doğukan Nelik'i 1 yıllığına kiraladı. Futbola Akhisarspor altyapısında başlayan 22 yaşındaki genç stoper, tüm yaş kategorilerinde oynadıktan sonra A takıma yükselerek Antalyaspor forması giymeye başlamıştı. Nazilli Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde kendisini siyah-beyaz renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Doğukan, "Nazilli'de olmak beni çok mutlu etti. Burası beni, ben de burada olmayı çok istedim" diye konuştu. Bu arada Doğukan Nelik, siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminin son takviyesi oldu.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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