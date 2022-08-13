Ya Sörloth ya Batshuayi

Fenerbahçe'nin golcü transferine yönelik girişimleri tam gaz sürerken tam bir görüşme trafiği yaşanıyor. Bir yandan Kanarya'nın Beşiktaş'ın eski golcüsü Michy Batshuayi ile her konuda anlaştığı ileri sürülürken kulübe yakın çevreler Alexander Sörloth isminin de ciddi ciddi konuşulduğunu iddia ediyor. Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Chelsea'nin yıldızı Batshuayi ile ilgisinin taraftarları kızdırdığı öne sürülürken yönetimin bu konudaki karanını veremediği öğrenildi. Batshuayi geçen sezon Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 14 gol attı ve 5 asist yapmıştı.Daha önce Trabzonspor'da görev alan Sörloth konusunda ise kulübü Leipzig'in kararı bekleniyor. Alman ekibinin Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun gelecek planlaması doğrultusunda oyuncu yeni sezon kadrosunda düşünülmezse Fenerbahçe resmi hamleyi yapacak.



KADROSUNDA 5 GOLCÜ VAR

ON olarak RB Salzburg'dan 19 yaşındaki Benjamin Sesko'yu Transfer eden RB Leipzig'in kadrosunda halen 5 santrfor bulunuyor. Alman basını, 36 yaşındaki genç teknik direktörün bu konudaki kararını önümüzdeki hafta içinde kulüp yönetimine bildireceğini yazdı.

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