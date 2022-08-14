Galatasaray’a soğuk duş

Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan, yıldız transferle sükse yapan Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'a evinde 1-0 yenilerek büyük şok yaşadı. 4. dakikada Oliveira'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. 13'te orta sahada aldığı topla ceza sahasına sokulan Yunus pasını içerideki Kerem'e verdi. Bu oyuncunun rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra çıkardığı şutu kaleci Onurcan son anda kornere çeldi.

65'te Nelsson'un pasında savunma arkasına sarkan Seferovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Açısı daralan İsviçreli golcünün etkisiz vuruşunda Onurcan'ı geçen top yandan auta çıktı. 77'de Abdülkerim Bardakcı'nın kısa düşen geri pasında araya giren Borja, ceza sahası dışına kadar çıkarak kendisini karşılayan kaleci Muslera'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. 82'de Kazımcan'ın ortasında altıpas üzerindeki Seferovic iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Onurcan, topun ağlara gitmesini önledi. G.Saray maçı 1-0 kaybetti.

TORREİRA VE MERTENS KADRODA

Okan Buruk, yeni transferler Torreira ve Mertens'i kadroya aldı. Sarıkırmızılı kulübün hafta başında sözleşme imzaladığı Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira ile Belçikalı forvet Mertens'i 21 kişilik maç kadrosuna girerken yedek kulübesinde görev bekledi. Torreira 61. dakikada Oliveira'nın yerine oyuna girerken, Mertens 77'de Yunus Akgün ile yer değiştirdi.

Levent TÜZEMEN yorumladı

OYUN SİSTEMİ YOK

Galatasaray çok yavaş oynuyor. Kanatlardan hızlı hücum yapamıyor, iki bek Aanholt ile Boye etkili orta atamıyor. Seferovic de gol yollarında yalnız kalıyor. Oliveira'yı çok övdük ama Galatasaray'ın temposunu düşürüyor. Eğer Galatasaray, kanatlara Rodrigues, eski Bruma, Onyekuru gibi dripling yapabilen, geniş alanda etkili olan, dar alanda çalım atabilen kanat oyuncuları almaz ve sadece Yunus-Kerem ikilisine kalırsa hücumda çok zorlanır. Giresunspor, öyle kapalı bir savunma yaptı ki Kerem ile Yunus da bu savunmayı geçebilecek beceriyi gösteremedi. Ayrıca Okan hoca, kenarda maçı tek başına yönetmeli. Yardımcısı İrfan Saraloğlu rol çalmamalı. Çünkü oyuncu kulübeye bakınca iki başlı bir yönetim görüyor. Okan Buruk hoca vücut diliyle bir şeyler anlatıyor. Yardımcısı da kendine göre bir vücut dili kullanıyor. Bu durum otorite zafiyeti yaratır ve futbolcu da bunu kullanır. Mertens ve Lucas takıma yerleştiğinde Galatasaray daha dengeli bir oyun oynar. Oyunun patronu belirlenmeli Giresun, Abdülkerim'in hatalı pasından golü buldu ama defansif anlamda iyi mücadele ettiler ve topları isabetli pas oynama yönünde kullanmaya çalıştılar. G.Saray'ın belirli bir oyun sistemi olmadığını net görüyoruz. Okan hoca, bu zafiyeti çabuk gidermeli, oyunun patronunu belirlemeli, eğer yoksa alınması için yönetime başvurmalı. Bana göre G.Saray 10 numara gibi bir oyuncuyu arıyor. Becerili, ayakları kaliteli bir oyuncu, Yani G.Saray'ın 3 ana yere ihtiyacı var. 1-Kanat oyuncusu, 2- 10 numara bir oyun lideri, 3- Nelsson gidecekse çabuk bir stoper.