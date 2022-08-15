Altınordu umut verdi

Spor Toto 1. Lig'e bu sezon ilk kez şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu, zorlu Gençlerbirliği deplasmanından puanla dönmeyi başardı. Kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren Başkent ekibi karşısında iki kez öne geçmesine rağmen 3-3 beraberliğe razı olan kırmızı- lacivertliler futboluyla umut verdi. Geçen sezonki kadrosunu bozmayan ve nokta atışı takviyelerle güçlenen İzmir ekibinde, futbolcular Başkent'te sergilediği performans ile Süper Lig iddiasını kanıtladı.



YENİLER BEĞENİLDİ

Yeni transferlerden Erdi Dikmen ve Safa Kınalı ilk on birde başlarken, Emre Oymak ise son 5 dakika oyuna girdi. Trabzon'dan alınan Safa, skor 3-2 Altınordu'nun aleyhine devam ederken 45. dakikada sahneye çıkarak beraberlik golünü kaydeden isim oldu. Kırmızı-lacivertliler, gözünü Sakaryaspor maçına çevirdi.



GOLLER DURAN TOPLARDAN GELDİ

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman kaybedilen iki puanı duran top zaafına bağladı. Kahraman, "Futbolseverlere keyifli bir futbol izlettirdiğimizi düşünüyorum. Aslında planlanmış 3 gol kazandık bunun yanı sıra bir taç ve bir kornerden iki tane duran toptan, konsantrenin dağıldığı anda 2 gol yedik. Bir de penaltıdan gol yedik. Gençlerbirliği takımını çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Duran toplardan 2 gol yememiz takımın konsantrasyonunu dağıttı. Pozisyonlar da bulduk. Gol atabilirdik. 3-3 bitti; ligin ilk maçları her zaman zordur" dedi.





AHMET İLHAN YİNE YILDIZLAŞTI

Altınordu'nun kaptanı ve tecrübeli oyuncusu Kaptan Ahmet İlhan Özek, geçen sezon olduğu gibi gollerine yine devam ediyor. Başkent'te oynanan G.Birliği maçında deneyimli futbolcu iki gol birden atarak tecrübesini konuşturdu. Geçen sezon 29 lig maçında 11 kez fileleri sarsıp, 3 de asist üreten 34 yaşındaki Ahmet İlhan, bu sezona da iki gole başlamış oldu. Başarılı hücum oyuncusunun sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor.



■ BURAK HAKERLER

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