Ayvalıkgücü’nden çok iyi prova

TFF 3. Lig'e dönen Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisar kampında ligdeki rakibi Eskişehirspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Afyon Zafer Tesisleri'ndeki karşılaşmada Ayvalık ekibinin gollerini 60. dakikada Gökhan Üner ve 80. dakikada Baver Ayaz kaydetti. Sezon öncesi tam 19 yeni transfer yaparak adeta çehresini değiştiren Ayvalıkgücü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yıkılmazdağ hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ederek, "Kadromuzu kaliteli isimlerle takviye ettik. Ayvalık'ı hak ettiği 2. Lig'e el birliği ile çıkarmak için çaba sarf ediyoruz. Eskişehir kaşısında oynanan futboldan memnunum. Lige kadar eksiklerimizi tamamlayıp sezona iyi başlamak istiyoruz" dedi.

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