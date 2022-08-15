Bodrum mutlu başladı

Spor Toto 1. Lig'de ilk kez mücadele eden Bodrumspor, sezonun ilk maçında evinde Yeni Malatya'yı rahat geçti: 3-1 Maçın 2. dakikasında Samet'in müthiş pasında Süleyman Güneş boş pozisyonda kaleci Abdulsamet'i geçemedi. 20'de Celal'in kale önüne kestiği topa kafayı vuran Samet Bodrumspor'u öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 26'da Bahadır'ın soldan kullandığı kornerde Süleyman Özdamar kafayla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 35'te Üzeyir'in ortasında Samet harika yükseldi: 3-0.



İKİNCİ YARIDA DURDU

54'te Ogün'ün aşırtma vuruş denemesinde top üst ağlarda kaldı. 68'de Bahadır'ın pasında Adis bekletmeden vurdu. Top üst direkte patladı. 75'te Fatih'in uzun mesafeli pasında Cengizhan ağları havalandırdı: 1-3. 81'de Adis Jahovic kaleci Abdulsamet ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Maçı Bodrumspor 3-1 kazanmayı bildi.



ESKİLERİYLE GÜLDÜ

Bodrumspor sezonun ilk maçında Yeni Malatya'yı net bir skorla geçerken eski yıldızlarıyla galibiyete uzandı. İlk on birde yeni transferlerden sadece Recep'in forma giydiği yeşil-beyazlı ekip, 2. Lig'de şampiyon olan kadrosuyla maça başladı. Bodrum, Samet (2) ve Süleyman Özdamar'ın ilk 35 dakikada attığı gollerle 3-0'lık galibiyete uzandı. Kadroya yeni katılan oyunculardan Adis Jahovic, Abdurrahman, Ali ve Musah Mohammed yedek soyundu.