  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrum mutlu başladı

Bodrum mutlu başladı

Bodrum ekibi, ilk yarıda 20 ve 35’te Samet, 26’da Süleyman Özdamar’ın attığı gollerle sonuca gitti. Adis 2. yarıda direği geçemedi

15.8.2022

Bodrum mutlu başladı

Spor Toto 1. Lig'de ilk kez mücadele eden Bodrumspor, sezonun ilk maçında evinde Yeni Malatya'yı rahat geçti: 3-1 Maçın 2. dakikasında Samet'in müthiş pasında Süleyman Güneş boş pozisyonda kaleci Abdulsamet'i geçemedi. 20'de Celal'in kale önüne kestiği topa kafayı vuran Samet Bodrumspor'u öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 26'da Bahadır'ın soldan kullandığı kornerde Süleyman Özdamar kafayla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 35'te Üzeyir'in ortasında Samet harika yükseldi: 3-0.

İKİNCİ YARIDA DURDU
54'te Ogün'ün aşırtma vuruş denemesinde top üst ağlarda kaldı. 68'de Bahadır'ın pasında Adis bekletmeden vurdu. Top üst direkte patladı. 75'te Fatih'in uzun mesafeli pasında Cengizhan ağları havalandırdı: 1-3. 81'de Adis Jahovic kaleci Abdulsamet ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Maçı Bodrumspor 3-1 kazanmayı bildi.

ESKİLERİYLE GÜLDÜ
Bodrumspor sezonun ilk maçında Yeni Malatya'yı net bir skorla geçerken eski yıldızlarıyla galibiyete uzandı. İlk on birde yeni transferlerden sadece Recep'in forma giydiği yeşil-beyazlı ekip, 2. Lig'de şampiyon olan kadrosuyla maça başladı. Bodrum, Samet (2) ve Süleyman Özdamar'ın ilk 35 dakikada attığı gollerle 3-0'lık galibiyete uzandı. Kadroya yeni katılan oyunculardan Adis Jahovic, Abdurrahman, Ali ve Musah Mohammed yedek soyundu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA