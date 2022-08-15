Fener çıkış arıyor

Süper Lig'in açılış maçında evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan ve taraftarını mutsuz eden Fenerbahçe, 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile kapışacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği maç beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak. Sarılacivertlilerde Avusturya kampında sakatlanan Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışmalara başlarken henüz hazır olmadığı için kadroya alınmadı. Tedavileri süren Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz de takımdaki yerlerini alamayacak. Fenerbahçe'nin mücadeleye Altay, Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski, Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor, Valencia ve Serdar Dursun 11'i ile başlaması bekleniyor.

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