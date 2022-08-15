Galatasaray’da erken alarm

KADROSUNA dünyaca ünlü yıldızları katarak şov yapan ve yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynadığı maçta Giresunspor'a 1-0 yenilerek yıkıldı. Karadeniz ekibi karşısında alınan şok mağlubiyet camiada deprem etkisi yaratırken, teknik direktör Okan Buruk'un ligin henüz başında gelen bu yenilginin bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda mücadele sonrası da önemli bir görüşme gerçekleşti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, beklenmeyen bu mağlubiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk ile acil bir toplantı düzenledi. Dursun Özbek ve Okan Buruk, mağlubiyetle ilgili yaptıkları konuşmanın ardından transfer çalışmaları hakkında uzun süre fikir alışverişinde bulundular. Yaklaşık bir saat süren toplantının büyük genelinde transferi gündemde olan isimler hakkında konuşuldu.

DİĞER