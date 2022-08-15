Harikasın Göz-Göz

Spor Toto Birinci Lig'in ilk haftasında Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor'u tek golle mağlup etti: 0-1. 12. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında topla buluşan Mamah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 31'de Burak Süleyman'ın köşe atışında ceza sahası içinde Ümit Kurt'un kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı. 39'da sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içerisine giren Yasin Öztekin'in vuruşunu kaleci çeldi. Dönen topa Kerim'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 63'te Ozan Sol yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Sakaryaspor 10 kişi kaldı. 68'de Romal Jordan Palmer'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti. 77'de Sakaryaspor'un ceza sahası içerisinde bulduğu pozisyonda Kaiyne River Woolery'nin şutunu kaleci Ekrem kurtardı.



VAR İPTAL ETTİ

85'TE Kerim arka direğe doğru çevirdi, Ali uygun pozisyonda topu ıska geçti. 90+6'da Dino'nun hatalı pasında kaleci Ekrem uzaklaştırmak isterken Kassongo ile çarpıştı. Ardından Yunus Emre topu kendi ağlarına yolladı. Ancak hakem VAR'dan gelen uyarı sonrası faul nedeniyle golü iptal etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi.

YENİLER SAHADA

Göztepe- Sakaryaspor maçında teknik direktör Turgay Altay, yeni transferleri sahaya sürdü. Sarı-kırmızılılarda kaleci Ekrem, Emir, Yunus Emre, Palmer, Yasin, Mamah ve Hüsamettin müsabakaya ilk 11'de başladı. İzmir ekibinde sadece Dino, Kerim, Yalçın ve Tijanic 11'de maça başladı. Göz-Göz'de yeni transferlerden Emre, Atanga, Uğur Yıldız ve Ali Akman karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.





HASRET BİTTİ

Göztepe'yi taraftarları Sakarya deplasmanında yalnız bırakmadı. Sezon başında federasyon aldığı kararla pandemi nedeniyle getirilen deplasman yasağını kaldırması sonrası sarı-kırmızılılar, Sakarya'ya akın etti. En son 2 Mart 2020'de Kayserispor maçında takımlarını destekleyen İzmirli futbolseverler takımlarına büyük destek verdi. 3600 dolayındaki Göztepe taraftarı maç öncesi ve sonrası takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

İLK GOL OBİNNA'DAN

Göztepe'de Spor Toto Birinci Lig'deki ilk golü yeni transfer Obinna Mamah attı. Nijeryalı golcü, 12. dakikada rakibinden güzel hareketlerle sıyrılıp harika bir vuruşla ağları sarstı.