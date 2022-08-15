Kartal’a büyük şok

Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor'u 1-0 yenen Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. 3'te Weghorst topu içeriye çıkardı. N'Koudou'nun gelişine vurduğu top filelerle buluştu: 0-1. 21'de sağ kanattan Ghezzal'ın çıkardığı pasla ceza sahasına giren Salih Uçan'ın sağ çaprazdan çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-2. 30'da Ghezzal, Targhalline'nın müdehalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 31'de Ghezzal fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı: 0-3. 37'de Emrecan ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı. 45+3'te serbest vuruşta direkt kaleyi düşünen Efkan'ın şutu fileleri havalandırdı: 1-3.



SON SÖZ CANDEİAS'IN

81'de Oğuz Aydın'ın sol kanttan ceza sahası köşe yakınında içeriye gönderdiği topa Saiss'in ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3. 87'de sağ kanattan Alanyasporlu Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği uzun topa Erencan Yardımcı kafayla vurdu. Top yandan dışarı çıktı. 89'da Alanyaspor beraberliği yakaladı. Fernandes'in ceza sahasında Zinedine'ye müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Candeias takımına beraberliği getirdi: 3-3. Maç 3-3 sona erdi.



ISMAEL'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Yukatel Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Kayserispor ile oynadıkları maçta Necip Uysal'ın yerine Emrecan Uzunhan'a, Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Berkay Vardar'a ve Muleka'nın yerine de N'Koudou'ya Alanya deplasmanında, ilk 11'de şans verdi.

ZORUNLU ROTASYON

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli ise ligde son oynanan Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik gerçekleştirdi. Farioli, Zinedine'ye bu maçta Umut Güneş'in yerine ilk 11'de şans verdi. Yusuf Özdemir'in yerine de bu maçta Targhalline ilk 11'de kendine yer buldu. Sakatlığı nedeniyle Efecan Karaca'nın yerine ise Tayfur Bingöl ilk 11'de sahaya çıktı.