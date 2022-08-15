Manisa FK’dan şok başlangıç

SPOR Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden biri olan Manisa FK, sezonun ilk sınavında şok bir yenilgi ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, sahasında ağırladığı Boluspor'a yenilerek yara aldı. Lige zirve hedefiyle başlayan siyah-beyazlılar 54. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Karadeniz ekibine karşı sonuca gidemezken 90+1. dakikada yediği şok golle çok değerli bir üç puan kaybetti. Yenilenen kadrosuyla ilk maçta sınıfta kalan Manisa FK'da takımıyla ilk kez resmi bir maça çıkan teknik direktör Levent Eriş de yenilgiye çare bulamadı.



YENİLER ÇARE OLAMADI

Manisa FK'da yeni transferlerden Ba, Domgjoni, Burak ve Grezda'nın ilk on birde görev yaptığı Manisa FK, ağırlıklı olarak geçen yılki kadrosuyla sahaya çıkarken, sonradan oyuna giren Prib ve Adem Büyük'ün de çabası yetmedi. Erhan, Grezda, Diallo ve Adem'den oluşan hücum hattı skor üretemezken, Manisa ekibi takım olarak ilk maçta sınıfta kaldı.



SİYAH-BEYAZLILARA ERİŞ'TEN GÜVENCE

TAKIMIYLA çıktığı ilk maçta yenilgiyle tanışan teknik direktör Levent Eriş hiç beklemedikleri bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. Rakibin, 10 kişi kalmasından sonra oyunu yavaşlattığını vurgulayan Eriş, "Böyle şeyleri normal görüyoruz. Keşke biz biraz daha çabuk oynasaydık. Oyunun bazı büyük bölümünde başarılı ataklarımız vardı. 90 dakika boyunca kalemizde bir tane pozisyon gördük o da gol oldu. Çok daha hazır hale geleceğimizi düşünüyorum. İyi yoldayız, oyuncu grubuma güveniyorum. Camiamız hiç merak etmesin" diye konuştu.

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