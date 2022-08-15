Menemen FK’da Emre de ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta çalışmalarını Afyon'da teknik direktör Özden Töraydın yönetiminde sürdüren Menemen Futbol Kulübü'nde geçen sezonki kadroda yer alan bir isim daha takımdan ayrıldığını açıkladı. Yeni sezon öncesi yabancı isimlerle yollarını ayırmak zorunda kalan, kiralık futbolcularıyla vedalaşan ve 18 yeni transferle yenilenen İzmir temsilcisinde Emre Özer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarılacivertli kulübe veda etti. Emre açıklamasında, "Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de mücadele ettiğim Menemen FK kulübüyle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonraki süreç için hayırlı olmasını temenni ediyorum, Menemen Futbol Kulübüne önümüzdeki sezon başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Geride kalan sezonda İzmir temsilcisinde 25 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki orta saha, rakip fileleri toplamda 2 kez sarsarken, 1 golün de pasını vermişti.

■ BERKE ÖZBAY