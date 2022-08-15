Nazilli Belediye’den kombine kart çağrısı

TFF İkinci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Nazilli Belediyespor'un 2022-2023 sezonu için kombine kart ve stadyum reklam kiralamaları satışa çıktı. Kulüp Başkanı Ünal Önal, VİP kombinelerin 2 bin TL, Sakarya ve Örkoop kapalı tribünlerinin 300 TL ve Has Gıda açık tribün kombine fiyatlarının 100 TL olarak belirlendiklerini açıkladı. İlk etapta 600 tane kombine kart basımını gerçekleştirdiklerini belirten Önal, "Henüz formamızın ön tarafına bir reklam alamadık. Arka tarafına Cesur Yapı ile ön anlaşma sağladık. Kol reklamlarını NAZBEL ve şort reklamına Şırlan Su yer alıyor. Formamızın ön tarafındaki reklama Nazilli'ye mal olmuş bir marka istiyoruz. Farklı birkaç işletme ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra stad içerisindeki reklam alanlarımızın satış çalışması devam ediyor" dedi. Nazilli yönetimi kombine satışıyla tribünlerde yüzde 50 bir doluluk oranı hedeflediklerini ifade etti.



■ RAMAZAN AYDEMİR

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