Altekma transferde Emin Gök’le anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını AllPower Akü Cizre Belediyespor'dan orta oyuncu Emin Gök'le sözleşme imzalayarak tamamladı. İzmir'de daha önce de 2007-2013 yılları arasında Arkas Spor formasını giyen ve bu kulüpte Challenge Cup, lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluklar yaşayan 34 yaşındaki oyuncu, 2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında ise Galatasaray, 2019- 2021 yıllarında Ziraat Bankkart'ta forma giydi. Emin, Altekma'ya imza atıp 9 yıl sonra İzmir'e döndü.

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