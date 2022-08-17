BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol'un performansı hakkında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Çebi, görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çebi, "Fenerbahçe maçı ile bizim maçtaki fotoğrafı önlerine koyduk. Aradaki farkı sorduk. Beşiktaş'ın tahammülü bitti. Bir cerrahın hata yapma ihtimali olmadığı gibi hakemlerin de hata yapma hakkı yok. Yasin Kol'u maçlarımızda görmek istemiyorum. Camiamızın canını çok yakmıştır" dedi.

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