Bucaspor 1928 emin adımlarla

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928 transferde sağlam adımlar attı. Savunmadan Gökhan Köseoğlu ve Doğan Çamlı ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, defansını tecrübeli isimler Lokman Gör ve Mazlum Demir ile güçlendirdi. Orta alanda Osman Işıklı ve Ahmet Sun'u gönderen sarı-lacivertliler, Furkan Çil ile Taşkın Çalış'ı alarak gücüne güç kattı. İleri uçta görev yapan isimleri ise kadroda tutmayı başaran Bucaspor 1928, hücumunu da Erhan Şentürk ile takviye ederek transferde hata yapmadı.



KALECİ HAMLESİ BEKLENİYOR

Gidenlerin yerini yaptığı hamlelerle dolduran ve her bölgede alternatifli bir kadro oluşturan Buca'nın, kaleci Şener Özcan'ın yerini ise kiralıktan dönen Kıvanç Küçükkarış'la doldurması beklenirken, bir kaleci transferi yapabileceği de gelen haberler arasında. A.Gücü'yle kontratı biten Akın Alkan'la temaslar sürüyor.



■ BERKE ÖZBAY

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