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Haberler Spor Ferhat Arıcan’a büyük onur

Ferhat Arıcan’a büyük onur

Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan Göztepe’nin sporcusunu Avrupa Cimnastik Birliği zirveye çıkardı

17.8.2022

Ferhat Arıcan’a büyük onur

İzmir ve Türk sporunun son yıllarda yetiştirdiği en başarılı cimnastikçilerden Ferhat Arıcan, Avrupa Cimnastik Birliği (EG) tarafından büyük onura layık görüldü. Avrupa Cimnastik Birliği'nin yaptığı oylamada artistik cimnastik erkek branşında Avrupa'da yılın sporcusu seçilen 29 yaşındaki Ferhat Arıcan, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen törenle ödülünü aldı. Törende bulunan EG Başkanı Farid Gayibov ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin de başarılı sporcuyu tebrik etti.

İLKLERİ BAŞARDI
2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak erkekler cimnastikte cumhuriyet tarihinde ilki başaran Göztepe'nin sporcusu Ferhat, geçen yıl Tokyo Olimpiyatları'nda paralel barda bronz madalya kazanıp Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını getirmişti. Arıcan, 2020 ve 2021'de paralel barda 2 kez Avrupa şampiyonu olmuştu.

Ferhat Arıcan Münih'te törenle ödülünü aldı.

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