Filenin Sultanları namağlup şampiyon

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın voleybolunda Türkiye, finalde İran'ı 25-16, 25-14, 25-15'lik setlerle 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Türkiye, rakiplerine set vermedi. Milli takım maçtan sonra düzenlenen törende altın madalyasını aldı. Öte yandan Emre Sakçı, Yüzme Erkekler 50M Serbest mesafesinde 22.38'lik derecesiyle 1. olarak altın madalya kazandı.100 metre sırtüstünde Berke Saka 1., Mert Ali Satır 2. oldu. 400 metre bireysel karışıkta Kaan Korkmaz gümüş aldı. 4x200 takımımız serbestte rekorla rakiplerini geride bıraktı. Kadınlar 200 metre kelebekte Defne Taçyıldız zirveye çıktı, Nida Eliz Üstündağ onu takip etti. 100 metre serbestte İlknur Nihan Çakıcı altın aldı. 200 metre sırtüstünde Ekaterina Avramova rekorla altını kaptı, Sudem Denizli kürsünün 2. basamağına çıktı. 1500 metre serbestte Merve Tuncel rekor kırarak altın, Deniz Ertan gümüş aldı.



AMBARGO KOYDUK

ATICILIKTA Sena Can 1. oldu. Muhammet Seyhun Kaya gümüş, Mustafa Serhat Şahin bronz aldı. Judoda Tuğçe Beder altın, Şeyma Özerlerw gümüş kazandı, Merve Koçyiğit, İrem Korkmaz ve Umalt Demirel 3. oldu. Eskrimde ise Flöre tek kadınlarda İrem Karamete Baldini- Alisa İşbir-Firuze Ayşen Güneş üçlüsü kürsüye ambargo koydu, Kadınlar Kılıç Takımı bronz aldı. Geleneksel Türk okçuluğunda kadın takımımız ve Aysun Demirci altın, Sena Keçeci ile erkek takımımız gümüş, Oğuz Okçu bronz aldı.

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