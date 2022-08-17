Harika çocuk Arda Güler

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler oyunun başından sonuna kadar iyi bir görüntü verirken, genç yıldız Arda Güler performansıyla maça damga vurdu. Maçın 68. dakikasında oyuna dahil olan Kanarya'nın genç 10 numarası, oynadığı oyun ve attığı gollerle kendine hayran bıraktı. Arda'nın oyunu Avrupa'da gündem olurken, attığı gol de Lionel Messi'nin golüne benzetildi. Belçika basını, Arda'nın ilk golünü Messi'nin Barcelona forması ile attığı gole benzetti. Genç yıldızın, İstanbul ekibinin filelerine bıraktığı ilk gol sosyal medyada da Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi'nde attığı 100. gole benzetildi.



ONDAN DAHA İYİSİ YOK

Ayrıca Arda Güler, 2007-08 sezonundan bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta (17 yaş 171 gün) ulaşan oyuncu oldu. F.Bahçe formasını giydiği 12 maçta da 3 puana uzanan Arda, aynı zamanda her 48 dakikada bir gole katkı sağlayarak bu alanda ligin en iyi oyuncusu oldu. Teknik direktör Jorge Jesus da maç sonrası Arda Güler'le sahada uzun uzun konuştu.