Hazard bombası

Galatasaray transferde bombalar patlatmaya doymuyor. Kadrosuna Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katarak sükse yapan sarı-kırmızılılar, şimdi de dünyaca ünlü bir süper stara kanca attı. Aslan, Real Madrid'in 31 yaşındaki Belçikalı yıldızı Eden Hazard ile ilgileniyor. Menajerler, Hazard için İspanyol ekibin takım aradığını, G.Saray'ın da bu takım olabileceğini iletti. Menajerler, Madrid'in iknasının çok kolay olduğunu, G.Saray'ın Hazard'ın maaşının ne kadarını ödeyebileceğinin bu operasyonun gerçekleşmesi için kritik anlam taşıyacağını anlattı. Kurmaylar oyuncunun maaşının yarısını ödeyebileceklerini belirtti.



MERTENS İKNA EDECEK

İspanyol basınına göre de yıldız sol kanatın aldığı yüksek maaş nedeniyle oyuncudan kurtulmak isteyen Real Madrid, G.Saray'ın bu yaklaşımına olumlu bakıyor. Yıldız ismin kiralanıp maaşının ortak ödenmesi konusunda görüşme yapan yetkililerin ılımlı olduğu aktarıldı. Hazard'ın iknası için milli takımdan arkadaşı Mertens'in de devreye girebileceği belirtiliyor.



GEÇEN SEZON YOKLARI OYNADI

GEÇTİĞİMİZ sezon sadece 18 maçta 712 dakika forma giyebilen Hazard, yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabilmişti. 2019'da 115 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Hazard'dan bir türlü istediği verimi alamayan Real Madrid, piyasa değeri 12 milyon Euro'ya düşen oyuncu için kulüp arıyor.

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