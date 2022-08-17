Karşıyaka’da Erman Güraçar çok iddialı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta gözünü 2. Lig'e diken Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar geride kalan süreçte takımından memnun olduğunu dile getirdi. İzmir ve Bolu'da çalışmalar yapan İzmir temsilcisinde Güraçar, "Bu süreçte yaptığımız çalışmalar ve hazırlık maçlarıyla öncelikle takım olmayı başardık. Yaptığımız takviyeler ve kadromuzda bulunan futbolcularımızın kaynaşması çok önemliydi. Ligin ilk haftasından itibaren üst sıraların değişmez ekibi olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada yeni sezon öncesi Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde futbol kamp merkezini tamamen yenileyen Karşıyaka, tesislerin geneline de el attı. Karşıyaka, voleybol ve basketbol altyapı takımları için de tesis bünyesindeki salonlarda ek bina inşaatına başladı.

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