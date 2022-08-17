Kartal’dan çifte atak

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Siyah beyazlılarda, stoper, kanat ve orta saha transferi için girişimler devam ediyor. Listesindeki birçok isimle temas halinde olan Beşiktaş, İngiltere'den flaş 2 oyuncu için girişimlere başladı. İngiliz basınına göre, siyahbeyazlılar Manchester United'da forma giyen Amad Diallo ve Eric Bailly'yi kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın, 20 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Amad Diallo'yu kiralamak istediği belirtilirken, 28 yaşındaki stoper Eric Bailly'yi ise satmayı düşündüğü haberde yer aldı. Beşiktaş'ın, iki yıldızın da menajeriyle görüşmelere başladığı ifade edildi. Kartal'ın, bu transferdeki hedefinin ise 2 oyuncuyu da kiralık olarak transfer etmek olduğu vurgulandı. Haberde, Eric Bailly'ye Beşiktaş'ın yanı sıra F.Bahçe ve G.Saray'ın da ilgisi var.

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