Menemen FK’da hedef sampiyonluk

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından takıma 19 takviye yaparak adeta kabuk değiştiren Menemen Futbol Kulübü'nde tek hedef Birinci Lig. Çalışmalarını Afyon'da sürdüren İzmir temsilcisi, İzmir'de yapacağı son etap kamp çalışmalarıyla lige bilenecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük koltuğunda oturan Özden Töraydın'ın futbolcuların performansından memnun olduğu ifade edilirken, oyuncularını şampiyonluk hedefiyle motive ettiği belirtildi. Töraydın, "Yeni isimlerin kadromuza dahil olduğu çok yeni bir takımız. Bu bir dezavantaj olarak görülebilir ancak yaptığımız çalışmalarla bu dezavantajı en aza indirgemek üzerine hamleler yaptık. Sezonun ilk maçından itibaren meyvelerini toplayacağız" şeklinde konuştu.

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