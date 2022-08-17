Trabzon turu zora soktu

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag'a mağlup oldu ve turu Türkiye'ye bıraktı: 2-1. 9. dakikada sol taraftan gelişen Kopenhag atağında Falk'ın ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Claesson düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluşturdu: 1-0. 36'da orta alandan topu ceza alanı önüne taşıyan Falk, yerden sert vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı.



BASKI GOLÜ GETİRDİ

48'de Biel'in kullandığı köşe vuruşunda Denis Vavro'nun kafayla indirdiği topa arka direkte dokunan Lukas Lerager farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 72'de Trezeguetin attığı topla Kopenhag ceza sahası içinde buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşu kalecide kaldı. 79'da Bakasetas'ın ceza sahası dışından vurduğu şut Khocholava'ya çarparak ağlarla buluştu: 2-1. Maç 2-1 sona erdi.



TRİBÜNDE KORKUTAN OLAY

Maçın 15. dakikasında tribünde yaşanan bir sağlık sorunu nedeniyle oyun duraksadı. Trabzonspor'un sol kanattan kullanacağı serbest vuruş öncesi tüm Kopenhag futbolcuları tribüne doğru koştu. Kopenhag futbolcuları, sağlık sorunu yaşayan bir taraftarı işaret etti. Kopenhag'ın sağlık ekibi hızla tribünlere çıkarak, sorun yaşayan taraftara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından oyun, kaldığı yerden devam etti.



TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Trabzonspor'u taraftarları Kopenhag deplasmanında yalnız bırakmadı. Türkiye'den ve çevre ülkelerden Danimarka'ya çıkarma yapan bordo-mavili futbolseverler, takımlarına müthiş bir destek verdi. Karşılaşma öncesi futbolcuları tribünlere çağıran bordo-mavili taraftarlar, moral verdi. Müsabaka sonrası ise taraftarlar yenilgiye rağmen futbolcularına alkışlarla destek oldu.

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynadıkları Hatayspor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaparak Kopenhağ karşısında takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, sakatlığı bulunan Edin Visca ve Doğucan Haspolat'ın yerlerine Abdülkadir Ömür ile Jean Kouassi'ye ilk 11'de forma şansı verdi. Öte yandan bordo-mavili Karadeniz temsilcisinde son oynanan Hatayspor müsabakasında kolu kırılan ve amelişat edilen Edin Visca'nın yanı sıra sakatlığı devam eden Marik Hamsik, Kopenhag'a karşılaşmasında forma giyemedi.