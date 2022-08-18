Arkas Spor’da işlem tamam

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin İzmirli temsilcisi Arkas Spor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Takviyede önceliği iç transfere veren İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Amerikalı orta oyuncu Daniel McDonnell ile yeni sezon için yeniden anlaşma sağladı. Geçmişte UC Irvine, Raision Loimu, Volei Taubate, Tours VB, Chaumont Volley- Ball 52, Trefl Grandsk, Tourcoing Lille Metropole formaları giyen 1988 doğumlu ve 2.00 metre boyundaki McDonnell bir sezon daha Efeler Ligi'nde Arkas Spor formasını giyecek.

DANIEL BİRÇOK KUPA KAZANDI

Amerikalı oyuncunun kulüp kariyerinde Kolej Ligi, Türkiye Kupası, Polonya Kupası; Fransa Ligi, Kupası ve Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı ile Pan Amerikan Kupası'nda altın madalya sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu, FIVB Milletler Ligi'nde ikincilik ve üçüncülük kürsüsünde yer alırken 2018 FIVB Dünya Şampiyonası'nda da bronz madalyanın sahibi olmuştu.