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Haberler Spor Austria Wien Fenerbahçe maçında deplasman golü kuralı var mı? UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı?

Austria Wien Fenerbahçe maçında deplasman golü kuralı var mı? UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı?

UEFA mücadeleleri ile gündeme gelen araştırma ve merak konusu olan deplasman golü kuralı avantajı kaldırıldı mı? UEFA maçlarında deplasman golü kuralı var mı? Soruları yanıt arıyor. Çift maçlı sistemlerle oynanan mücaelelerde eşitliği bozmak adına 1965 yılında yürürlüğe sokulan deplasman golü kuralı, 2021 yılında alınan kararlarla birlikte kaldırılmıştı. Peki Austria Wien Fenerbahçe maçında deplasman golü kuralı var mı? UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı?

18.08.2022, 15:05 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022, 15:06

Bu akşam gerçekleşecek Austria Wien Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Kıyasıya rekabeti kimin kazanacağı ve bir üst turuna geçmeye hak kazanacağı merak ediliyor. Bir diğer merak edilen soru ise maç boyunca deplasman golü kuralı var mıi kaldırıldı mı? Deplasman golu kuralı nedir? Deplasman golü kuralı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde kullanılacak mı? Sorularının cevabı haberimizin detayında...

Austria Wien Fenerbahçe maçında deplasman golü kuralı var mı? UEFA Avrupa Ligi’nde deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı?

DEPLASMAN GOLÜ KURALI NEDİR?

Deplasman golü kuralı, futbol ve diğer sporlarda, çift maçlı eleme sistemiyle oynanan turlarda eşitliği bozmak için kullanılan bir yöntem. Deplasman golü kuralına göre, iki maç toplamında sonuçlar eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım kazanır. Bu durum, zaman zaman "deplasmanda atılan goller iki gol sayılır" diye de bilinmektedir.

Austria Wien Fenerbahçe maçında deplasman golü kuralı var mı? UEFA Avrupa Ligi’nde deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı?

Deplasman golü kuralı çoğunlukla ilk sonucun iki karşılaşmanın sonuçları toplanarak elde edildiği iki ayaklı turlarda kullanılır. Çoğu turnuvada deplasman golü kuralı, beraberliği bozmak için kullanılan ilk kuraldır, eğer bu durumda da eşitlik bozulmuyorsa ikinci olarak seri penaltı atışlarına geçilir. Kurallar bazen değişkenlik gösterebilir: deplasman golü bazen ikinci ayak sonunda uygulanırken, bazen uzatma süresi sonunda, bazen de her ikisinin sonunda uygulanabilir. Kural ilk olarak 1965 yılında UEFA tarafından kullanılmaya başlanmış olup 24 Haziran 2021 tarihinde UEFA tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.

Austria Wien Fenerbahçe maçında deplasman golü kuralı var mı? UEFA Avrupa Ligi’nde deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı?

AUSTRIA WIEN MAÇINDA DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALDIRILDI MI, GEÇERLİ Mİ?

Deplasman golü kuralı ilk olarak 1965 yılında UEFA tarafından kullanılmaya başlanmış olup 24 Haziran 2021 tarihinde UEFA tarafından yürürlükten kaldırılmıştır. Avrupa Ligi ve UEFA'nın diğer organizasyonlarında kural kaldırılmıştır.

Dolayısıyla, bu akşam Avusturya'da oynanacak Austria Wien Fenerbahçe maçında deplasman golü kuralı olmayacak.

Austria Wien Fenerbahçe maçında deplasman golü kuralı var mı? UEFA Avrupa Ligi’nde deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı?

DEPLASMAN GOLÜ KURALI HANGİ TURNUVALARDA GEÇERLİDİR?

Deplasman golü kuralı, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, CAF Şampiyonlar Ligi, CAF FIFA Konfederasyonlar Kupası, FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olduğu gibi iki ayaklı olarak oynanan çoğu turnuvada kullanılmaktadır.

Tüm turnuvalar bu kuralı kullanmayabilir. Örneğin, 2005'ten önce CONMEBOL deplasman golü kuralını da uzatmayı da Copa Libertadores dahil hiçbir turnuvada kullanmıyordu. Eşitlik bozulmayan turlarda direkt olarak penaltı vuruşlarına geçiliyordu. 2005 yılında Copa Libertadores'e uzatma oynanmadan deplasman golü kuralı getirildi.

İngiliz futbolunda EFL Cup'taki iki ayaklı turlarda sadece uzatma sonunda deplasman golü kuralı uygulanır. İkinci maç sonunda toplamda iki takımın gol sayıları eşitse, deplasman golüne bakılmaksızın maç uzatmaya gider.

Austria Wien Fenerbahçe maçında deplasman golü kuralı var mı? UEFA Avrupa Ligi’nde deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı?

English Football League'e yükselme maçları iki ayaklı olmasına rağmen 2000 yılından beri deplasman golü kuralı uygulanmamaktadır. Bu kuralla uzatma dakikalarında atılan gol iki gol olarak sayıldığı için ligi daha aşağıda bitiren takım ikinci ayağı deplasmanda oynayarak avantaj sağlıyordu. Maç uzadığında, iki gol sayılacak bir gol atmak 30 dakikaları daha oluyordu.

Deplasman golü, bazı turnuvalarda grup aşamalarında eşitliği bozmak için de kullanılabilir. Örneğin, UEFA Şampiyonar Ligi 2 ve UEFA Kupası'nda deplasman golü, eşitlik durumunda kullanılacak üçüncü yöntemdir.

Austria Wien Fenerbahçe maçında deplasman golü kuralı var mı? UEFA Avrupa Ligi’nde deplasman golü kuralı kalktı mı, kaldırıldı mı?

2000-01 UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda, Olimpik Lyon, deplasman golü ile Olympiacos önünde grubu ikinci sırada bitirmiştir. Deplasman golü kuralı, ilk olarak 1965-66 UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Budapest Honvéd ikinci turda Dukla Praha'ı elediğinde uygulandı.

Fuar Şehirleri Kupası'nda 1966-67'de, Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda 1967-68'de, ikinci turda 1968-69'da ve sonraki turlarda 1970-71'de kullanılmaya başladı.

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