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Haberler Spor Pınar KSK’nin programı hazır

Pınar KSK’nin programı hazır

18.8.2022

Pınar KSK’nin programı hazır
BASKETBOL Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka'nın oynayacağı özel maçların programı belli oldu. Eylül ayı başında Sırbistan'a gidecek Kaf-Kaf, Belgrad'ta 2 Eylül'de FMP, 3 Eylül'de ise Mega Leks ile karşılaşacak. İzmir'de 9 Eylül'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi, 10 Eylül'de ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'la evinde hazırlık maçları oynayacak Karşıyaka, 13-17 Eylül tarihleri arasında Antalya'da Gloria Cup'a katılacak. Yeşil-kırmızılı ekip geleneksel Pınar Cup'a ise 22-24 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Bu sezon Fenerbahçe Beko ve Ukrayna ekibi Prometey Slobozhanske'nin katılacağı Pınar Cup'ta 22 Eylül'de Karşıyaka-Fenerbahçe, 23 Eylül'de Fenerbahçe-Prometey, 24 Eylül'de ise Karşıyaka-Prometey maçları oynanacak.
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