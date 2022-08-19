Bodrum umutlu

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden ve sezona iyi bir başlangıç yapan Bodrumspor, 21 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçına hazırlanıyor. Bodrum İlçe Stadı'nda ikinci hafta maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte başkan Rıza Karakaya, gelecekten umutlu. Karakaya, genelde ligin ilk haftalarının zor olduğunu ve yüksek sıcaklığa rağmen oyuncuların iyi performans gösterdiğini söyledi.

'İYİ İŞLER YAPACAĞIZ'

Takımının Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında iyi bir oyun sergilediğini anlatan Karakaya takıma, teknik heyete ve stadı dolduran taraftarlara teşekkür etti. Karakaya, "İyi işler yapan bir takım olacağız. Yeni olmamıza rağmen güzel işlerimizi inşallah her hafta göstereceğiz. Keçiörengücü deplasmanından da ümitliyiz. Bodrumspor takım oyununu orada da ortaya koyacaktır" dedi.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, geçen yıl geldiği andan itibaren oluşturdukları bir oyun sistemi olduğunu, bu sistemin de aynı şekilde devam ettiğini dile getirdi. Oyunda özellikle baskı kısmını çok iyi yaptıklarını anlatan Taşdemir, şöyle konuştu: "Onunla beraber de hücumsal etkinliklerimiz çok zengin. Her türlü varyasyonu deniyoruz ve denemeye de devam edeceğiz. Lig uzun bir maraton, ilk haftadan liderlik bizim için çok önemli değil. Biz haddimizi biliyoruz, takımımızı biliyoruz, yapabileceklerimizi biliyoruz. Artık yeni veya eski oyuncumuz diye bir kavramımız kalmadı. Çünkü bütün oyuncularımızla eşit değerde çalışıyoruz."

GOLLERE DEVAM EDECEĞİM

YENİ Malatyaspor maçında iki gol atan ön libero Samet Yalçın, ilk maçın Bodrum halkı için öneminin farklı olduğuna işaret ederek, "Biz de ona göre oynadık, iyi geçti, iyi bir galibiyet aldık. Benim açımdan da iyi oldu, iki gol attım. Deplasman maçına odaklandık, iyi oyunla inşallah galibiyet alacağız. Hedefimiz ligi bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek" değerlendirmesinde bulundu.

ÜZEYİR ERGÜN MUTLU

İLK maçtaki performansıyla beğeni toplayan sağ bek Üzeyir Ergün de kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Herkes gibi bizimde hedeflerimiz var. Elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışacağız. Geçen sene çok güzel geldik, aynı şekilde aynı takımla devam ediyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Ben de bir defans oyuncusu olarak elimden geldiğince takımıma katkı vermek istiyorum. Asistle başlamayı özellikle çok istiyordum, nasip oldu" ifadelerini kullandı.