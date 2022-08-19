Federasyondan tarihi karar

MHK ağustos ayı eğitim seminerine katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemlerin algoritmik sistemle belirlendiğini ve kulüp başkanlarının hakem atamaları konusundaki beklentilerinin kendilerinde bir karşılık bulmayacağını söyledi. Büyükekşi, "(Yok şu hakemi istiyoruz, yok bu hakemi istemiyoruz) gibi yapılan çağrılar bizde karşılık bulmaz. Böyle bir sistem yok. Bu güzel sisteme biraz zaman tanımanızı rica ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ILGAZ VE DALLAS KATILACAK

Saha ve VAR hakemlerinin birbirlerinden ayrıldığını anlatan Büyükekşi, "Hakem ve VAR iletişimini asgari düzeye indirip fayda odaklı duruma getirdik. Bu, maksimum fayda tasarımı. Bu yapının 2 haftada yüksek verimlilikle işlemesi doğru yolda olduğumuzun en güzel kanıtı.

Tüm hakem atamalarımız, bilgisayar algoritmasının yaptığı değerlendirme neticesinde gerçekleşiyor. Hakem atamaları federasyonumuzda veya MHK'daki kişilerin inisiyatifiyle değil dijital sistem tarafından algoritmik değerlere göre gerçekleşiyor." diye konuştu.

Büyükekşi, yeni uygulamalarıyla ilgili de, "Ligin 4. haftasından itibaren MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz ve Hugh Dallas, her hafta salı akşamı yayıncı kuruluşla belirlenecek bir saatte, ilgili haftanın hakem performanslarını, görüntüler eşliğinde değerlendirecek." bilgisini verdi.