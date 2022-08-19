Fener avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien'i 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı. 8. dakikada Rossi'nin ara pasında topla buluşan King, sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1. 26'da sağ kanattan Ferdi'nin ceza sahasına ortasında İsmail'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı. 35'te sağ çaprazdan Braunöder'in ortasında Tabakovic'in kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı. 41'de İsmail'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Serdar Dursun'un şutu yandan auta gitti.

BASKI SONUÇ GETİRDİ

47'de sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Fitz'in vuruşu üstten auta gitti. 50'de sağ kanattan Alioski'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Serdar Dursun'un kafa vuruşu dışarı çıktı. 83'te Galvao, Rossi'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 89'da ceza sahası içinde Rossi'nin şutu savunmadan sekti. Dönen topla buluşan Serdar Dursun meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2. Müsabakada başka gol olmadı ve 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Maçı Gürcan BILGIÇ yorumladı

DOGRU OYUN!

Sadece sistemini "beşli"ye döndürmemişti Jesus, son maçtan yedi farklı oyuncuyla Viyana'da sahadaydı. Birden bire takımın genetiği, topla oyna, pas yap, atak organize et, pozisyon bul formatından çıktı. İki de altı numara (İsmail-Crespo) bu gruba eklenince, yedi mücadeleci ile "önce kaybetme" maçını izlemeye başladık. Fikir vermesi açısından bu düzen maçı boğar, rakibi bloke eder. Orta sahanızda top sizdeyken akıl üreten olmadığında sürekli olarak topun peşinden koşarsınız. Ancak ilk maçın kritik havasında, Kadıköy'e avantajlı skor arıyorsanız, başınızı ağrıtmayacak "doğru oyun" kararıdır aynı zamanda. Öne çıkan oyun değil, tabela olunca, Jesus gibi bir tecrübe "Bana ne?" demekten çekinmez.

SIRADA ADAN DEMİR VAR

Gözler ilk defa forma giyen Alioski'nin de üstündeydi. Net hücum bekini, kilitlenen bir oyunda nasıl analiz edeceğiz bilemiyorum. Ancak gol öncesindeki atak onun hızlı kararı ile başladı. İlk kez üçlü oynayan takımda arkadaşlarıyla, ilk kez beraber olma gibi de bir dezavantajı vardı. Görünen o ki; aynı King gibi bir aya daha ihtiyacı var. Avusturya Wien 24 yaş ortalamasıyla çok genç bir takım. Enerjikler ve sahada ısrarcılar. Aslında Serdar Dursun olmasa, Fenerbahçe de 25 civarında. Ciddiyeti bırakmadılar ve bilek güreşinde birbirlerine de oyun kurdurmadılar. Buna rağmen usta işi ilk golün ardından Serdar Dursun'un kendi golünün peşine düşmesi, sadece kaleye bakması, başka pozisyonların da önüne geçti. Sonuçta Fenerbahçe, Avusturya'dan istediğini fazlasıyla alarak geri döndü. Şimdi önlerinde kritik bir Adana Demirspor maçı var.