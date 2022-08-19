Kara Kartal’dan Koray harekatı

BEŞİKTAŞ'IN stoper transferinde adaylardan biri olan Isak Hien hakkında flaş bir gelişme ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası Siyah-beyazlılar'da Koray Günter ismi yeniden ön plana çıktı. İtalya basınına göre, kadroya bir stoper transferi daha yapmak isteyen Beşiktaş, Djurgarden forması giyen Isak Hien'i listesine eklemişti. Verona kulübü futbolcu ile anlaşarak kulübü ile pazarlıklara başladı.

Verona, İsveç ekibi ile bonservis ücreti konusunda anlaşmaya vardı. Verona'nın Isak Hien'i transfer etmesinin ardından Beşiktaş için Koray Günter fırsatı doğdu. Kadrosunda Türk oyuncu sıkıntısı yaşayan Beşiktaş, Koray Günter'i transfer ederek kontenjanda yer açmayı hedefliyor. 2014-2018 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen 28 yaşındaki defans oyuncusu Kara Kartal'ın telifine sıcak bakıyor.