Serkan Şengil’den üç madalya daha

AYDIN Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan 49 yaşındaki Serkan Şengil, atletizmde elde ettiği derecelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şampiyonalarda Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil eden başarılı atlet madalyalara doymuyor. Antrenör Musa Yörük koordinesinde 200 günlük yorucu antrenmanların ardından Şengil, son olarak Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil etti. Madalya avcısı Şengil, şampiyonadan madalyalarla döndü. 212 sporcunun katıldığı şampiyonada uzun atlama branşında 4.37 metre ile Türkiye 3.'lüğü, 200 metre branşında 28.71 saniye ile Türkiye 3.'lüğü ve üç adım atlama branşında ise 9.29 metre ile Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.

■ RAMAZAN AYDEMİR