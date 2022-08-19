Sevim Yıldır’dan muhteşem başarı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli okçusu Sevim Yıldır, Konya'da hedefleri 12'den vurdu. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, okçuluk mili takımı için mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un okçusu Sevim Yıldır, önemli bir başarıya imza attı. Sevim Yıldır'ın da yer aldığı içerisinde makaralı yay kadın milli takımı şampiyonada altın madalya kazandı.

Konya'da düzenlenen 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcunun mücadele ettiği 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Sevim Yıldır, Bera Süzer ve Yeşim Bostan Uçar ile birlikte makaralı yay kadın milli takımıyla zirvenin en üst basamağında yer aldı. Yıldır ve takım arkadaşları şampiyonada altın madalya kazanmayı başardı. Kazanılan altın madalyanın ardından milli sporcuları kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, "Bu önemli spor organizasyonunda, takımımızın sporcusunun milli formayla elde ettiği bu başarı hepimizi gururlandırdı. Sevim Yıldır ve takım arkadaşlarını yürekten kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

■ CÜNEYT HASÇELİK