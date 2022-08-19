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Haberler Spor Sivasspor gurbette kayıp

Sivasspor gurbette kayıp

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Sivasspor, Malmö’ye 3-1 mağlup oldu

19.8.2022

Sivasspor gurbette kayıp

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç ekibi Malmö'ye 3-1 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu. 18. dakikada Birmancevic'in ceza sahası içerisine ortasında Zeidan topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 30'da Uğur'un ceza sahasına ortasında kale önünde James kafayla topu filelere gönderdi: 1-1. 38'de Chnistiansen'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti: 2-1.

FARKIN ARTMASINI ÖNLEYEMEDİ
54'te Gradel'in ceza sahası içerisindeki pasında Kerem'in dokunuşunda top kaleci Dalhin'de kaldı. 68'de Malmö'nün kullandığı köşe atışında Thelin'in şutu defanstan döndü. Dönen topu Moisander ağlara gönderdi: 3-1. Karşılaşma 3-1 sona erdi.

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