Trabzon’da işlem tamam

TRABZONSPOR, Fas ekibi Fath Union Sport Rabat'tan 21 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili ekip, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle: "Mountassir Lahtimi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 300.000.- Euro garanti ücret, 2023- 2024 futbol sezonu için 325.000.-Euro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 400.000.- Euro garanti ücret ödenecektir."

UMUT BOZOK ISRARI SÜRÜYOR

TRANSFER çalışmalarını yoğunlaştıran, Ajax'tan Naci Ünüvar için devrede olan, Alanyaspor'dan Efecan Karaca ve Adana Demirspor'dan stoper Samet Akaydın'la yakından ilgilenen Trabzonspor'un Umut Bozok ısrarı bitmek bilmiyor. Bordo-mavili kulüp, Galatasaray'ın da devreye girdiği Umut transferinde sona çok yaklaştı. Fırtına, golcü oyuncu için kulübü Lorient'e daha önce resmi teklifini iletmiş ve beklemeye geçmişti. 2 milyon Euro'nun üzerine çıkan Trabzonspor, bonservis konusunda el sıkıştı.