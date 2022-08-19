Uşak’ın futbolcu kızları Milli oldu

UŞAK Belediyesi'nin kız futbol takımlarında top koşturan Zeynep Gediz U-15, Begüm Gül de U-19 Kız Milli Takımlarına davet edildi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, sporcularının milli takıma davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti; "Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren Uşak Belediyesi Kadın Futbol Takımımızın iki oyuncusu milli takıma davet edildi. U-15 Milli Takımı'na davet edilen Zeynep Gediz'i ve U-19 Milli Takımı'na davet edilen Begüm Gül'ü tebrik ediyoruz. Futbolcularımıza Milli Takım formasıyla başarılar diliyoruz" şeklinde dile getirdi.