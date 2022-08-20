Bucaspor 1928 Erok’la yenişemedi

BUCASPOR 1928 Bolu kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında ligin iddialı ekiplerinden Erokspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü Berke kaydetti. Fırtına'da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar skorun önemli olmadığını, oynanan oyundan ise memnun olduğunu ifade etti. Dumlupınar, "Geride kalan süreçte 3 hazırlık maçı oynamış olduk. İlk maçla bugün oynadığımız maç arasında büyük gelişim gösterdik. Zaman geçtikçe sistemimiz ve birbirimizle oynama alışkanlığımız da artacak" şeklinde konuştu. İzmir temsilcisi son hazırlık maçında bugün 1. Lig'de bu haftayı bay takım olarak geçirecek olan Ege temsilcisi Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.

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