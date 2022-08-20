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Haberler Spor Büyük Altay’da gündem Özgür

Büyük Altay’da gündem Özgür

20.8.2022

Büyük Altay’da gündem Özgür
SPOR Toto 1'inci Lig'de yarın Pendikspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Altay, Özgür Özkaya için seferber oldu. Sözleşme yenileyip takıma geç katılan deneyimli sol bekin yoğun bir antrenman programı uyguladığı ve Pendikspor maçında görev istediği bildirildi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun da Özgür'le yakından ilgilendiği vurgulandı. Özgür'ün yanı sıra takıma geç dahil olan Paixao ve Naderi'nin de durumları belirsiz. Ligin ilk maçında görev alamayan 3 futbolcudan en hazır ismin Özgür olduğu kaydedildi. Paixao ve Naderi'nin ise kafilede yer alması ve maçın gidişatına göre forma giymesi bekleniyor. Altay 2022-23 sezonun ilk haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Samsunspor'a 2-0 yenilmişti.
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