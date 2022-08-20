Dele Alli heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, transferde bombayı patlatmaya hazır. Bir süredir orta saha oyuncusu Dele Alli için yoğun çaba sarf eden Kartal, transferi imza aşamasına getirdi. Hem kulübü Everton'la hem de İngiliz süperstar ile her konuda anlaşma sağlandı, prosedürlerin tamamlanması bekleniyor. Transferin kiralık olarak bitmesinin önünde artık hiçbir engel kalmadı. İki kulübün yetkilileri ve Alli'nin menajeri, prosedürlerin tamamlanması için çalışıyor. Siyah-Beyazlılar, evrak işleri de bittikten sonra taraftarın sabırsızlıkla beklediği KAP bildirimini yapıp, İngiltere'ye özel uçak gönderecek. Alli'nin transferinde yaşanan gelişmeler, yönetimden yıldız transferi bekleyen siyah-beyazlıları da heyecanlandırdı.



EVERTON KAZANÇLI ÇIKACAK

Everton, geçtiğimiz Ocak ayında Dele Alli'yi Tottenham'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ancak anlaşma şartlarında, yıldız futbolcunun 20 maça çıkmasının ardından 10 milyon Pound'luk ödeme yapılacağı maddesi yer alıyordu. 26 yaşındaki futbolcu Everton formasıyla 13 maçta oynadı. Maviler, Alli'yi Beşiktaş'a kiralayarak en azından bu sezon 10 milyon Pound ödemekten kaçınmış olacak.

DİĞER