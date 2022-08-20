Fenerbahçe ışıl ışıl

Süper Lig'e Ümraniyespor beraberliği ile başlayan ve çok sert bir şekilde eleştirilen Fenerbahçe, bu maçın ardından gösterdiği performansla kara bulutları dağıttı, taraftarına umut verdi. Sezona mutlak şampiyonluk iddiasıyla başlayan sarı-lacivertliler, Ümraniye şokunun ardından Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek çıkışa geçmişti. Kanarya UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda Austria Wien'i 2-0 yenerek tur kapısını araladı. İki kulvarda da gösterdiği performansla alkış alan ve son oynadığı iki maçta 8 gol atıp kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe'de oynanan oyun ve istekli görüntü alkış aldı. Taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus'un "Rakip kim olursa olsun kazanmak için oynayacağız" açıklamasına da destek verirken, şampiyonluk yolunda umutlarını arttırdılar.



GOLDEN ÖNCE 40 PAS

Austria Wien deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, Viyana'da attığı ikinci golden önce yaptığı pas trafiğiyle dikkat çekti. Sarılacivertli takımda Serdar Dursun'un skoru belirleyen golü, 120 saniye ve 40 pasın ardından geldi. Otoriteler gelen bu golün çok çalışmanın bir ürünü olduğunu belirttiler.



FENER'E SÜRPRİZ KANAT

Hücum takviyesi için birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe için yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Al Hilal'den ayrılması beklenen 31 yaşındaki Salem Al-Dawsari'yi istediği ifade edildi. Suudi basınında yer alan habere göre Kanarya'nın, Salem Al-Dawsari transferinde 5 rakibi bulunuyor. Haberde, Fenerbahçe'nin de Salem Al-Dawsari'ye olan ilgisinin olduğu ifade edilirken, "Salem Al-Dawsari'yi Fenerbahçe de istiyor. Sarı-lacivertliler, Salem Al-Dawsari'nin yeteneklerine olan hayranlığını defalarca kez dile getiren, Portekizli büyük teknik direktör Jorge Jesus tarafından yönetiliyor" denildi. Newcastle United, Notthingam Forest, Almeria, Marsilya ve Villarreal de oyuncuyu isteyen diğer kulüpler.

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