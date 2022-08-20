Gomis var sorun yok

Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'u Gomis'in Antalya maçında olduğu gibi son dakikalarda attığı golle 1-0 mağlup etti. 4. dakikada Ümraniyespor savunmasının yaptığı pas hatasında Seferovic ceza yayı üzerinde topun sahibi oldu. Ceza sahasına girerek pasını aktarmak isteyen Seferovic'in gönderdiği top doğrudan auta gitti. 19'da sağ taraftan Mrsic'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 31'de Muslera'nın yaptığı degajın ardından Ümraniyespor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Yunus'un sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı. 45+1'de ceza sahası dışı sol çaprazından Oliveira'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top yan direğe çarparak auta gitti. 46'da Mertens'in pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Yunus'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



SEFEROVİC DİREĞE TAKILDI

50'de sol kanattan Kerem'in içeri çevirdiği topa arka direkte Seferovic'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Seferovic'in dönen topa tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti. 86'da Van Aanholt'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Bafetimbi Gomis'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. Müsabaka 1-0 sona erdi.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Galatasaray'ın konuk takım olarak mücadele ettiği karşılaşmayı 10 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi. Ev sahibi kulüp Ümraniyespor, sarı-kırmızılı taraftarlar için yaklaşık 75 bin kişilik stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar yer ayırdı. Satışa sunulan yaklaşık 25 bin misafir takım taraftarı biletinin 10 bine yakını taraftarlar tarafından alındı. Taraftarlar, maç öncesi teknik direktör Okan Buruk ile futbolcularına tezahüratlarla destek verdi.

OKAN BURUK'TAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Bitexen Giresunspor müsabakasının ilk 11'inde zorunlu tek değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ligin 2. haftasında yapılan ve 1-0 kaybettikleri Bitexen Giresunspor mücadelesinin 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Karadeniz temsilcisine karşı ilk 11'de görev alan ancak hafta içindeki antrenmanlarda sakatlanan Fredrik Midtsjö'den yararlanamayan Buruk, bu oyuncunun yerine Torreira'yı sahaya sürdü.

TORREİRA İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira, ilk kez bir lig maçına ilk 11'de çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün İngiltere'nin Arsenal takımından transfer ettiği Uruguaylı orta saha oyuncusu, ilk kez geçen haftaki Giresunspor mücadelesinde forma giydi. Karadeniz temsilcisine karşı sonradan oyuna dahil olan Torreira, Ümraniyespor mücadelesiyle ilk kez 11'e girdi.