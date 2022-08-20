Haydi Altınordu

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Altınordu, sahasındaki ilk maçta bugün Sakaryaspor'u konuk ediyor. Bornova Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan yayımlanacak. Sezonun ilk maçında güçlü rakibi Gençlerbirliği ile deplasmanda 3-3 berabere kalan İzmir ekibi, bugün kazanarak zirve yolunda önemli bir adım atmak istiyor.



UFUK KAHRAMAN UMUTLU

Sezona evindeki Göztepe yenilgisi ile başlayan ligin yeni ekibi karşısında Altınordu'nun en büyük kozu ise taraftarı olacak. İzmir ekibinde teknik direktör Ufuk Kahraman, geçen hafta zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Sezona deplasman puanıyla başladık. Sakaryaspor maçında ilk 3 puanımızı almak istiyoruz. Rakibimiz de kayıpla başladı. Yine zorlu ve çekişmeli bir mücadele bizi bekliyor" diye konuştu.



BERTUG BAYAR RİSKE EDİLMEYECEK

Altınordu'nun ilk transferi Bertuğ Bayar, sakatlığını atlatırken, teknik heyet tarafından riske edilmeyecek. Geçen hafta Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almayan golcü oyuncunun, Sakarya önünde maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Kırmızılacivertlilerde, Bertuğ'un yokluğunda Ankara'da iki kez golle buluşan Ahmet İlhan gol yükünü çekecek.

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