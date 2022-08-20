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Haberler Spor Karşıyaka’ya onay çıkmadı

Karşıyaka’ya onay çıkmadı

20.8.2022

Karşıyaka’ya onay çıkmadı
TFF 3. Lig 1. Grup'ta iç saha maçlarını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 8 yıl sonra tekrar oynamaya hazırlanan Karşıyaka, statta özel maç ve sezon açılışı için onay alamadı. Yeni sezon öncesi son özel maçını statta taraftara açık oynayıp, şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı ligde son provayı sevenleriyle birlikte yapmayı planlayan Kaf-Kaf, Spor Toto 1'inci Lig'de sezon açıldığı için onay alamadı. Ligin ilk maçını 4 Eylül Pazar günü deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la oynayacak Karşıyaka, Alsancak Stadı'nda taraftarıyla ikinci haftada 10 Eylül Cumartesi akşamı Belediye Derincespor'la yapacağı maçla kavuşacak.
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