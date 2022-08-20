Menemen FK’da Kerem’e talip çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü'nde Kerem Paykoç'a talip çıktı. Manisaspor altyapısından Menemen altyapısına transfer olan ve geride kalan sezonda A takım kadrosunda görev yapan 18 yaşındaki stoper için Bursaspor'un nabız yokladığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon sarılacivertli formayla 15 maçta forma giyen Kerem, 13 kez ilk 11'de şans bulmuş, 1 golün de pasını vermişti. Genç savunmacının adı transfer döneminde daha önce Antalyaspor ve Boluspor ile de anılmış, ancak transfer gerçekleşmemişti.



TÖRAYDIN SICAK BAKMIYOR

Kadrosuna 20 isim katarak takımı baştan aşağı yenileyen Menemen temsilcisinde teknik direktör Töraydın ve yönetimin 2024'e kadar sözleşmesi bulunan genç stoperi kadroda tutmak istediği ifade edilirken, iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu Bursa ekibine gönderebileceği belirtildi.

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