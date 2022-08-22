Altay son anda yıkıldı

Spor Toto 1. Lig'de ilk maçından puan çıkaramayan Altay, ikinci hafta mücadelesinde konuk olduğu Pendikspor'a 90+8'de yediği golle boyun eğdi, yıkıldı: 1-0. 4. dakikada Murat'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Nikolics'in şutu direğin yanından auta gitti. 12'de Ceyhun'un Mesut'tan kaptığı top sonrası sert şutu kaleyi bulmadı. 31'de Erdem'in arka direğe soldan ortasında Regattin'in kafa vuruşu direğin yanından az farkla dışarı çıktı. 43'te Zeki kaptığı top sonrası kaleyi karşıdan gördü ve yay üzerinden çektiği şut kaleci Burak'ta kaldı.



OZAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

69'da Efe'nin soldan gelen ortasında Paixao'nun kafası kaleci Burak'ta kaldı. 78'de Gökcan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ugrai'nin vuruşunu Ozan çok iyi çıkardı. 85'te Zeki'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta İbrahim'in kafası üstten auta çıktı. 85'te Gökcan'ın ceza sahası dışından yerden şutu direğin yanından dışarı gitti. 90+6'da Ugrai'nin vuruşunda Ozan'dan seken topta Gökcan'ın altıpas üzerinde kontrol edip vurduğu şut kaleyi bulmadı. 90+8'de Erdem'in soldan ortasında Görkem'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve İzmir ekibi sahadan puansız ayrıldı.



RAKİPTE TANIDIK İSİMLER

ALTAY'IN Pendikspor'a konuk olduğu maçta geçen sezonlarda İzmir temsilcisinin formasıyla mücadele eden 4 oyuncu İstanbul ekibinde eski takımlarına karşı oynadı. Altay'ın geçtiğimiz sezon kadrosunda olan Thiam, Kappel ve Murat Akça ile İzmir ekibinde 2020-21 sezonunda Altay'da oynayan Regattin de Pendik formasıyla eski takımlarına karşı görev yaptılar.



MUSTAFA DENİZLİ ADIM ADIM TAKİPTE

İZMİR ekibinin efsane ismi ve eski teknik direktörü Mustafa Denizli, geçen hafta İzmir'de Altay'ın Samsunspor'u konuk ettiği maçın ardından, dün de Pendikspor karşılaşmasını tribünden takip etti.



KALOĞLU "İSTİKRAR" DEDİ

ALTAY Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, deplasmanda konuk oldukları Pendik maçında kadrosunda değişikliğe gitmedi. Genç teknik adam geçen hafta iç sahada Samsunspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'le sahaya çıktı. Paixao ve Naderi de kadroda forma şansı bekledi.



TANSİYON YÜKSELDİ

MÜCADELENİN 52. dakikasında saha bir anda karıştı. Bu dakikada Pendiksporlu Hasan'ın Altaylı Eren'e yaptığı hareketin ardından yaşanan gerilim sonrası iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı. İki takım teknik heyeti futbolcuları ayırmak için büyük çaba sarf ederken, hakem Tarık Güldal Eren, Hasan ve Ceyhun'a sarı kart gösterdi.



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

ALTAY'IN bu sezonki ilk deplasman maçında siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. İzmir ekibinin taraftarları maç öncesi takımı tribünlere çağırırken, mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte yaptıkları tezahüratlarla da takımlarını destekledi.