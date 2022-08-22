  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bellegarde harekatı

Bellegarde harekatı

Galatasaray, Strasbourg’un 24 yaşındaki orta sahası için atakta.

22.8.2022

Bellegarde harekatı

Transfer çalışmalarının sürdüğü Galatasaray'da Jean-Ricner Bellegarde ismi yeniden gündeme geldi. 2020'nin yaz transfer döneminde de adı sarı-kırmızılılar ile anılan Fransız oyuncu için devreye girildi. Fransız basınının haberine göre; Galatasaray, Jean-Ricner Bellegarde için Strasbourg'un kapısını çaldı. 24 yaşındaki orta saha için satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklif edildi fakat Fransız ekibi, bu teklifi reddetti. Aslan'ın yeni teklifini Strasbourg'a ileteceği aktarıldı. Habere göre Galatasaray, Fransız ekibine 8 milyon Euro'ya ulaşan bir bonservis teklifinde bulunacak. 2019'da Lens'tan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Strasbourg'a transfer olan Haiti asıllı Fransız orta saha, alt yaş gruplarında da Fransa Milli Takımı forması giymişti. Kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 38 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Strasbourg'un ligde oynadığı 3 karşılaşmada da sahaya ilk 11'de çıkan Bellegarde'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA