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Haberler Spor Beşiktaş’a Koray’dan müjdeli haber

Beşiktaş’a Koray’dan müjdeli haber

22.8.2022

Beşiktaş’a Koray’dan müjdeli haber
Süper Lig'in 3. haftasında Karagümrük'ü 4-1 yenerek moral bulan ve şampiyonluk için taraftarını tekrar umutlandıran Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle stoper için yerli bir isim arayışında olan siyah-beyazlılara, uzun bir süredir görüşmelerin devam ettiği Koray Günter'ten müjdeli haber geldi. Yıldız oyuncunun maliyeti ve kulübü Verona'nın bir türlü indirime gitmemesi nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasında gelmişti. Son olarak Verona'ya 1.5 milyon Euro bonservis teklif edilirken, İtalyan kulübünün 2 milyon Euro'ya kadar indiği ifade edildi. Oyuncunun da yıllık ücretinde 1.2 milyon Euro'ya kadar düştüğü belirtilirken, siyah-beyazlılar Koray'ın bu rakamı 1 milyon Euro'ya kadar çekmesini bekliyor. Beşiktaş özellikle yerli kontenjanı nedeniyle Koray Günter'i kadroya katmak için ısrarcı davranıyor.
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