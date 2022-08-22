Bodrumspor’un başkent zaferi

Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek sezona galibiyetle başlayan Bodrumspor, 2. haftada Başkent deplasmanında Keçiörengücü'nü 3-1 yendi, ikide iki yaptı. 3. dakikada Üzeyir sağdan kesti Bahadır boş pozisyonda dokundu: 0-1. 8'de Camara defansın arkasına sarktı orta şut vuruşuna Rashad Muhammed uzanamadı. 29'da defansın arkasında topla buluşan Celal kontrol edip plaseledi kaleci Metin çıkardı, Celal boştaki topa tekrar dokundu: 0-2. 36'da Cenk'in serbest atışında Süleyman Özdamar'ın kafa vuruşu auta gitti. İlk devre Bodrumspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



SON SÖZÜ KENAN SÖYLEDİ

57. dakikada Aykut'un uzun pasında Melih'in defansın arkasına sarktı Cenk tehlikeyi uzaklaştırdı. 67'de ani gelişen Bodrumspor atağında Kenan, Jahovic'i gördü. Jahovic'in ceza alanına çıkartığı pasa Kenan vurdu top yandan auta çıktı. 76'da Mara'nın uzaklardan vuruşu dışarı gitti. 81'de Jahovic'in serbest atışı kaleci Metin'de kaldı. 82'de Olawoyin'in pasında çaprazdan Melih sert vurdu, yan direğe çarpan top ağlara gitti: 1-2. 90+1'de Yekta'nın köşe atışına ön direkte Kenan dokundu: 1-3. 90+6'da Jahovic'in plasesi auta gitti, maç 3-1 bitti.



MUSAH MOHAMMED İLK ONBİRDE BAŞLADI

Bodrumspor'da teknik patron İsmet Taşdemir, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda tek değişiklik yaptı. Taşdemir, Başkent deplasmanında Yekta Kurtuluş'u yedek kulübesine çekerken, Ganalı Musah Mohammed'i ilk 11'de sahaya sürdü. Geçen sezondan cezası nedeniyle Yeni Malatyaspor maçını tribünden izleyen Kenan Özer maç kadrosuna alındı. Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, geçen haftaki kadroda değişiklik yapmadı.

BAHADIR VE CELAL GOLLERİNE DEVAM

Geçen sezon Bodrumspor'un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan oyunculardan biri olan Bahadır Erol ve Celal Dumanlı, Başkent deplasmanında attıkları gollerle siftah yaptılar. Geçen sene 30 maçta 7 gol atan Bahadır ve 46 maçta 9 golle parlayan Celal, ikinci maçta da ilk 11'de görev alıp atıkları gollerle zaferin mimarlarından oldular. Yeni transfer Kenan Özer, ilk kez yeşil-beyazlı formayı giydi ve ilk golünü kaydetti. Karşılaşma kale filelerinin yırtık olması nedeniyle 7 dakika geç başladı.