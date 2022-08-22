Fener’e sert rakip

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ligdeki ilk maçında Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor.



JOAO PEDRO İYİLEŞTİ

Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Joao Pedro'nun ise sakatlığı sona erdi. Tecrübeli forvet, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroya alması durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçında yer alacak. Öte yandan Fenerbahçe, savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Ettifaq FC'ye transfer olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya teşekkür edildi.





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